ЦОДД призвал водителей не парковаться под деревьями из-за непогоды
В Центре организации дорожного движения сообщили, что в городе прогнозируются неблагоприятные погодные условия.
В связи с чем московским автомобилистам напомнили о правилах парковки.
— В столице опять обещают грозу с сильным ветром. Рекомендации те же: не парковаться под деревьями и щитами, держать дистанцию и не превышать скорость, — говорится в новости ЦОДД.
Лето, кажется, сломалось, и сегодня в столице опять обещают грозу с сильным ветром.
Рекомендации те же: не парковаться под деревьями и щитами, держать дистанцию и не превышать скорость. И внимательнее на переходах - это просьба ко всем. pic.twitter.com/LJ109cBzPg— ЦОДД (@gucodd) 10 июля 2019 г.
В пресс-службе добавили, что на переходах надо соблюдать внимательность как водителям, так и пешеходам.
10 июля, согласно прогнозу синоптиков, будет гроза с сильным ветром.
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