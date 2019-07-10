Школы в России предлагают строить по новым нормативам
Этажность образовательных учреждений планируют увеличить, а сами учреждения разрешат строить ближе к жилым кварталам. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал автор проекта, генеральный директор АНО ДО «Инженерный центр Атомик» Евгений Голубенко.
Он пояснил, что в городах с населением более 250 тысяч человек хотя строить шестиэтажные школы. Так, в школе сможет обучатся большее количество учеников и это позволит решить проблему второй смены.
Также планируется разрешить ориентацию классов на любые стороны света (по действующим нормам — только на юг или восток). Эксперты отмечают, что это не изменит условия для проведения занятий.
Евгений Голубенко также отметил, что если школы будут расположены ближе к жилым кварталам, то дети будут тратить меньше времени на дорогу.
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