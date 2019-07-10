Врач рассказал о болезнях детей, рожденных в тюрьме

Врач акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук Борис Лордкипанидзе прокомментировал в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» предложение федеральной службы исполнения наказаний о запрете заключения под стражу женщин с детьми в возрасте до трех лет, беременных и инвалидов I и II групп.

— Это не первый прецедент, есть проблема о выделении отдельных помещений, ведь тюрьмы переполнены. Тюрьма для ребенка и матери это стресс, в последствии дети рождаются более нервными и плаксивыми. В силу обменных и биохимических процессов отражается и на организме ребенка. Я поддерживаю Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), представители которого вместе с ФСИН внесли подобное предложение.

По словам Лордкипанидзе, оптимально было бы разделить категории граждан по определенным статьям:

—Если они не тяжкие, лучше их не изолировать от общества, есть опасные люди, которым противопоказано находиться в социуме, а можно использовать альтернативные способы, то лучше их рассмотреть, — заключил врач.

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