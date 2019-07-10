Москвичей попросили не покупать овощи и фрукты до наступления сезона
Употребление ранних фруктов и овощей, сезон созревания которых еще не наступил, не рекомендуется из-за высокой вероятности повышенного содержания в них нитратов.
С таким заявлением выступили представители управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по столице.
— Особое внимание необходимо обращать на места продажи сельхозпродукции. Рекомендуется приобретать овощи, фрукты, бахчевые в специализированных местах торговли: сельскохозяйственных рынках, магазинах, павильонах, где реализуются товары, прошедшие санитарно-ветеринарную экспертизу в лабораториях, — уточнили в Роспотребнадзоре.
Кроме того, представители организации посоветовали не покупать продукты в местах несанкционированной торговли, вдоль трасс, а также на стихийных рынках.
Покупка овощей и фруктов в местах, где не соблюдены все меры, может представлять угрозу для здоровья. Не исключаются инфекционные заболевания, передает агентство городских новостей «Москва».
Читайте также: Власти Москвы одобрили проверку влияния 5G на здоровье