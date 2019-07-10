Поезда в Москву стали для Украины самыми прибыльными
За пять месяцев текущего города поезда Киев — Москва стали наиболее прибыльными для «Украинских железных дорог». Соответствующую информацию со ссылкой на официальное заявление перевозчика передает портал Liga.net.
Согласно предоставленным данным, в общей сложности Московское направление принесло компании прибыль в размере 117,7 миллиона гривен (290 миллионов рублей), тогда как пять основных внутренних маршрутов страны заработали суммарно 101 миллион гривен (251 миллион рублей). Сообщается, что поезда в Россию в среднем заполнены на 70 процентов.
Данная ситуация аналогична прошлогодней, когда поезда в Москву и Санкт-Петербург были признаны самыми прибыльными для перевозчика.
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