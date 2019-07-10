Дом с подземным паркингом построят на Люблинской улице
• 18:57 • 10 июля 2019
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Работы закончат в следующем году
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»
Монолитное 10-этажное здание построят в столичном районе Люблино. Строительство будет осуществляться в рамках программы реновации.
— Сейчас возводятся конструкции на уровне третьего этажа, — заявил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.
По его словам, окончат строительные работы уже в 2020 году.
Согласно информации на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы, в здании разместятся 162 квартиры.
Фасады будут выполнены из облицовочного кирпича в бежевых и коричневых тонах. В этом доме предусмотрят одноуровневую подземную автостоянку.
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