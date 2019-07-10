Стало известно, что россияне предпочитают заказывать в ресторанах
Более половины россиян заказывают в ресторанах мясо. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Мясо предпочитают 53 процента респондентов. На втором месте оказалось мясо птицы — за этот вариант проголосовали 17 процентов опрошенных. Тройку замыкает вариант с рыбой — 11 процентов. 7 процентов россиян выбрали вегетарианские блюда.
Также исследование показало, что среди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет фиксируется высокий спрос на рыбную продукцию. В частности, 69 процентов респондентов едят рыбу не реже раза в месяц. 31 процент предпочитают питаться рыбной продукцией не менее одного раза в неделю. Полностью отказываются от рыбы и рыбных блюд 15 процентов опрошенных, сообщает ВЦИОМ.
Ранее врачи рассказали, что рыбу стоит есть в разумных количествах — достаточно двух раз в неделю.
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