ПОБ: противник получит и с тыла, и в лоб

Российские производители боеприпасов впервые покажут новые образцы продукции.

Многие современные российские боеприпасы не имеют зарубежных аналогов. Например, взрыватель И-346, предназначенный для комплектования универсальной электрической телеуправляемой самонаводящейся торпеды ТЭ-2. Он впервые представлен концерном «Техмаш» госкорпорации Ростех на Международном военно-морском салоне, который начал работу в Санкт-Петербурге.

Основные направления деятельности научно-производственного концерна «Техмаш» — разработка и производство реактивных систем залпового огня, боеприпасов для малокалиберной артиллерии наземного, морского и воздушного базирования, инженерных боеприпасов, авиационных бомбовых средств поражения, гранатометных выстрелов, средств ближнего боя, артиллерийских выстрелов наземной и морской артиллерии, взрывательных устройств. Сейчас в Санкт-Петербурге концерн представляет боеприпасы для Военно-морского флота России.

Как сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе концерна, аналогов противодесантной кассетной мины КПДМ-4 нет в вооруженных силах ни одной страны мира. Уникальный боеприпас предназначен для установки в прибрежной зоне морей. Действует мина против десантно-высадочных средств и плавающей техники противника. Для быстрой установки на обороняемом побережье большого количества мин применяются или вертолеты с системой минирования ВСМ-1, или машины с универсальным минным заградителем УМЗ.

Само противодесантное устройство снабжено высокоточной электронной системой. При приводнении мина опускается на дно. Затем предконтактный взрыватель с индукционным датчиком цели и механизмом самоликвидации встает на боевую службу, происходит отцепление от якорного устройства, мина на поплавке поднимается на поверхность воды в готовности встретить противника. КПДМ-4 улавливает магнитное поле военной техники вражеского морского десанта на заданном расстоянии. Срабатывает взрыватель, и заряда одной такой мины хватает, чтобы гарантированно пустить на дно боевую машину морской пехоты, бронетранспортер или штурмовую лодку. Так что на берега Крыма или Калининградской области отправлять морские десанты у наших вероятных противников особого желания не возникает...

Также на выставке «Техмашем» представлена противолодочная корректируемая авиационная бомба «Загон-2Э». Она предназначена для обнаружения и поражения подводных лодок. Среди ключевых экспонатов — противопехотный осколочный боеприпас кругового поражения ПОБ. Он может поражать живую силу противника, защищенную средствами защиты II–III классов. По сравнению с аналогами ПОБ имеет уменьшенную в два раза массу и быстро устанавливается на любой местности.

Всего на экспозиции «Техмаша» на Международном военно-морском салоне представлено более 50 образцов продукции военного назначения.

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