Представителю МИД России не выдали визу в Британию
Британские власти отказали в выдаче визы сотруднику Министерства иностранных дел РФ, который собирался принять участие в конференции по свободе СМИ. При этом ранее страна была приглашена к участию в мероприятию, а работник ведомства прошел на него аккредитацию. Соответствующую информацию предоставили в российском посольстве в Великобритании.
— Невыдача визы представителю МИД России, следовавшему на конференцию, выглядит дико, — заявил пресс-секретарь дипломатического ведомства.
Он подчеркнул, что получение виз является одним из текущих проблем российско-британских отношений, но в данном случае поездка была сорвана.
Дипломат добавил, что ранее такие инциденты случались с США, и связал их с возможным сближением Лондона и Вашингтона на фоне брексита.
Читайте также: Пушков прокомментировал антироссийскую «истерику» Украины и Британии в ПАСЕ