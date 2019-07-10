Два дома с офисами и отелем построят в Южнопортовом районе
Жилой комплекс по адресу: Волгоградский проспект, владение 32/5 пополнится еще двумя жилыми корпусами на 1628 квартир с офисными помещениями, паркингом и апарт-отелем, сообщили в пресс-службе комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов.
Два корпуса будут объединены единой подземной частью (двухэтажная автопарковка), кровля превратится в благоустроенный внутренний двор. Строительство комплекса пройдет в два этапа: после строительства одного корпуса с подземной автостоянкой будет возведен второй корпус, также с подземным паркингом, отмечает агентство «Москва».
— Два жилых корпуса будут объединены подземной автостоянкой на 957 мест. В домах предусматривается размещение 235 однокомнатных студий, 712 однокомнатных, 412 двухкомнатных и 269 трехкомнатных квартир. Также запроектировано 98 апартаментов, — рассказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.
Движение по территории подземных парковок будет осуществляться через ворота и шлагбаумы, оснащенные системой контроля доступа. Первые этажи зданий займут офисные помещения, в одном из корпусов будет оборудован диспетчерский пост управления для круглосуточного контроля работы инженерного оборудования и систем здания.
— После завершения строительства на прилегающей территории будут организованы проезды и пешеходные зоны с покрытием из плитки, детские площадки, места для спорта и отдыха, будут разбиты газоны, высажены растения, размещены малые архитектурные формы, — добавил Леонов.
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