Единую базу данных по здоровью призывников предложили создать в России
Единая информационная система данных о состоянии здоровья призывников может появиться в России. Об этом рассказал начальник отделения Главного центра военно-врачебной экспертизы Министерства обороны России Сергей Коробко.
В данный момент проходит проработка соответствующей базы данных. Отмечается, что она позволит уточнять необходимую информацию о здоровье призывника и исключит вероятность предоставления недостоверных сведений.
— Для понимания объективной картины о здоровье гражданина военным комиссариатом запрашиваются ряд сведений из различных медицинских организаций... Переход современных медицинских организаций на цифровую систему документации приводит зачастую к ее отсутствию в бумажном виде либо ее несостоятельности по содержанию, — пояснил Коробко.
Он добавил, что в России существует система отбора призывников, которая не допускает к службе людей с высокой склонностью к общественно-опасному поведению. В прошлом году после дополнительных обследований ограниченно годными к военной службе были признаны 2,5 тысячи человек, пишет РИА Новости.
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