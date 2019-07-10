Затонувший в Черном море катер подняли со дна
Катамаран, опрокинувшийся в Черном море, был поднят на поверхность. Информацию об этом предоставили в Южном следственном управлении на транспорте Следственного комитета РФ.
На данный момент следователи занимаются осмотром перевернувшегося прогулочного судна.
— Это поможет определить повреждения судна, может быть, укажет на причину происшествия, а также выявит, соблюдалась ли техника безопасности, — указано в сообщении.
Ожидается, что подробности инцидента станут известны после получения заключения эксперта, передает РИА Новости.
Напоминаем, что инцидент произошел вечером в пятницу, 5 июля. Прогулочный катамаран перевернулся в акватории Черного моря вблизи Джубги, двое пассажиров погибли.
Южным следственным управлением на транспорте Следственного комитета России было возбуждено уголовное дело по факту происшествия. Владелец прогулочного судна задержан.
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