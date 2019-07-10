Власти Москвы и Эр-Рияда обменялись опытом развития транспорта
Власти российской столицы и Эр-Рияда (Саудовская Аравия) обменялись опытом развития транспортной инфраструктуры.
Встреча прошла в среду, 10 июля.
— Мэр Москвы Сергей Собянин провел встречу с делегацией провинции Эр-Рияд во главе с вице-губернатором, Его Королевским Высочеством принцем Мухаммадом бин Абдель-Рахманом Аль Саудом, — рассказали в пресс-службе мэра и правительства города.
Во время визита делегация посетила в Москве ЦОДД, МЦК, исторические станции метро, канатную дорогу «Воробьевы горы — «Лужники» и другие городские объекты.
Сергей Собянин подчеркнул, что Москва и Эр-Рияд, являющиеся крупными городами, имеют много общего.
Среди общих тем, волнующих власти обоих мегаполисов, — транспортная инфраструктура, комфорт жителей, передает агентство городских новостей «Москва».
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