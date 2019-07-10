Мария Бутина не сможет вернуться в Россию раньше декабря

Отбывающая наказание в США россиянка Мария Бутина не сможет вернуться на родину раньше декабря текущего года. Об этом рассказал ее отец Валерий Бутин.

Он допускает, что после освобождения, которое должно произойти 25 октября, девушка будет отправлена в специальный центр в ожидании депортации, где пробудет несколько месяцев.

— Существует реальная угроза, что Машу поместят в иммиграционный приемник. Там она теоретически может находиться несколько месяцев. Если ситуация будет развиваться по этому сценарию, то дочь сможет вернуться домой только в конце года, — сообщил Валерий Бутин.

Аналогичной позиции придерживается правозащитник Александр Ионов. Тем не менее, по его словам, защита добивается немедленной депортации россиянки сразу после ее выхода из тюрьмы, передает издание «Известия».

Напомним, что американский суд приговорил Марию Бутину к 1,5 года заключения. Россиянка отбывает срок в тюрьме города Таллахасси (штат Флорида).

Ей было предъявлено обвинение в «сговоре с целью незаконной работы на российское правительство». На судебном заседании она заявила, что не знала о необходимости регистрироваться в качестве иностранного агента.

Читайте также: Бутина исхудала из-за условий содержания в американской тюрьме