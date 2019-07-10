Форум «Мой район» собрал более девяти тысяч участников

Ключевым вопросом деловой программы форума стало обсуждение развития районов.

Один из самых важных вопросов — модернизация удаленных от центра районов, улучшение инфраструктуры, а также развитие общественных пространств, парков и набережных. Кроме того, эксперты поговорили о развитии образования, медицины, поддержании здорового образа жизни в Москве и другом.

Свою площадку на форуме представила Общественная палата столицы. Здесь за три дня прошло более 10 сессий, посвященных модернизации образования и науки, внедрению технологий умного города, транспортному развитию города и другим темам. Каждый день здесь проходили воркаут-баттлы, показательные выступления по силовому троеборью, индивидуальные уроки и мастер-классы с известными тренерами, а также турниры по панна-футболу.

Узнать, как улучшаются столичные районы, жители могли не только на форуме. Недавно на официальном сайте мэра Москвы появился специальный отдел «Мой район» (mos.ru/moi-raion). Найти его несложно — он расположен на главной странице сайта справа. Информация удобно структурирована и будет регулярно пополняться. Здесь хранятся как свежие новости, так и интересные факты и исторические справки о разных районах.

Например, жители Ново-Переделкина узнают, что вблизи деревни Орлово строят ледовый дворец, где смогут заниматься 200 человек, а его арена с искусственным льдом рассчитана на 100 спортсменов.

Если вы живете в Строгине, то сможете узнать, что недавно технопарку «Строгино» присвоили статус инвестиционного приоритетного проекта. Это позволит создать на его территории новые высокотехнологичные предприятия и места приложения труда.

А москвичи, которые проживают в районе Куркино, увидят новость о том, что здесь создают новый парк, центральная часть которого напомнит о четырех стихиях природы — огне, воде, земле и воздухе.

В разделе организована и обратная связь — можно внести свои предложения по реализации проекта, указать на какую-то неточность или просто оставить отзыв.

— Для проекта важна постоянная связь с горожанами. Москвичи должны быть вовлечены в процесс улучшения района, своей жизни и всего, что их окружает. Важно аккумулировать поток идей, замечаний, предложений на этой площадке и дальше уже работать с учетом мнений жителей, — отмечает мэр Москвы Сергей Собянин.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий Преснов, заместитель руководителя аппарата мэра и Правительства Москвы:

— Жители должны активно участвовать в улучшении своего родного района. Мы все привыкли смотреть на обеспечение комфорта в городе с точки зрения градостроительства. При таком подходе проблемы районов кажутся незначительными, до них просто не доходят руки. В программе «Мой район» решения по созданию благоприятных условий исходят именно от местных жителей. Городу необходимо слушать людей, ведь часто локальные проблемы районов неочевидны для чиновников.

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