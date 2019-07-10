Итоги конкурса проектов «Бюджет для граждан подвели в столице
Конкурсанты представляют свои проекты в различных форматах — презентации, видеоролики и даже мультфильмы. Конкурс открытый, и принять участие в нем может любой желающий.
В этом году в конкурсе участвовали 100 человек, высокой оценкой экспертов отмечены 14 проектов. В числе номинаций — «Бюджет в стихах», «Бюджет в вопросах и ответах», «Бюджет для предпринимателей».
Один из самых интересных проектов, победивший в номинации «Лучший видеоролик о бюджете», создан 12-летней школьницей Дианой Дмитриевой.
А студентка финансового университета Анна Волкова составила буклет — путеводитель по московскому бюджету. Студенты и преподаватели финансового колледжа № 35 придумали «Бюджетный квест», с помощью которого дети с раннего возраста узнают основы экономики и пополняют свой финансово-бюджетный словарь.
В номинации «Бюджет: просто о сложном» победили Наталия Артемьева и ее 8-летний сын Гордей, которые создали детскую электронную книгу по финансовому планированию. Вся информация в ней подается в стихах и чередуется с практическими заданиями.
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