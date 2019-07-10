Опыт столичной энергетики заинтересовал австрийские и французские компании

В первую очередь специалистов заинтересовали технологии, реализующие возможность раннего обнаружения дефектов в оборудовании, а также система, дающая возможность эксплуатации и технического обслуживания данного оборудования на предприятии.

Российская сторона уже договорилась о сотрудничестве с тремя энергетическими компаниями из Франции и Австрии. По словам генерального директора австрийской компании Кристиана Книлла, представленные на выставке технологии для электросетевого оборудования имеют отличные перспективы для внедрения и эксплуатации в странах Европы.

— Мы видим в этих системах реальный экономический потенциал, особенно применительно к высоковольтным сетям, так как риск аварий здесь большой, а стоимость их устранения очень высока. Внедрений и подобных разработок в своей практике мы ранее не встречали, — отметил он.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров отметил, что доля Москвы в экспорте энергетического оборудования России составила более 45 процентов.

— Объем экспорта московских решений для энергетики по итогам I квартала 2019 года составил 223,3 миллиона долларов. Мы уже активно экспортируем данное оборудование в Словакию, Чехию, Венгрию, Иран и страны СНГ. Зарубежные производства полностью автоматизированы, в том числе на них активно используются мобильные приложения для сотрудников и потребителей в сфере электроэнергетики. Именно поэтому мы видим потенциал в развитии экспорта данного направления, — сообщил Александр Прохоров.

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