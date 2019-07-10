Реестр книжных памятников предложили создать в России
• 22:15 • 10 июля 2019
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К книжным памятникам относятся рукописные книги, созданные до XVIII века включительно, и экземпляры печатных изданий, выпущенные до 1830 года включительно
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»
Реестр книжных памятников может появиться в России. Соответствующий законопроект был внесен в Государственную думу.
Согласно документу, книжными памятниками являются рукописные книги, печатные издания и иные документы, обладающие выдающейся духовной и материальной ценностью. Кроме того, в их отношении имеется особый режим учета, хранения и использования.
К книжным памятникам относятся рукописные книги, созданные до XVIII века включительно, и экземпляры печатных изданий, выпущенные до 1830 года включительно.
Отмечается, что обязательному государственному учету должны подлежать ценные экземпляры в фондах государственных и муниципальных библиотек.
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