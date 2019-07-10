Названы вещи в доме, провоцирующие ухудшение здоровья

Аллергии и другие заболевания могут быть вызваны некоторыми вещами и предметами в доме. К такому выводу пришли эксперты в области медицины и здоровья.

В первую очередь стоит обратить внимание на частоту чистки постельного белья. Зачастую на нем скапливаются частички кожи, которые являются пищей для пылевых клещей. Данные насекомые вызывают аллергию и кожные раздражения. Чтобы избежать подобных неприятностей, следует стирать постельное белье не реже одно раза в две недели.

Загрязненные вентиляционные отверстия также считаются возбудителями различных заболеваний. В них, в основном, накапливается плесень, пыль и токсичные вещества. Также домохозяйкам стоит обратить внимание на чистящие средства при уборке – некоторые из них выделяют ядовитые испарения.

Скрытая плесень под раковиной также часто является причиной развития астмы. Кроме того, грибок и плесень могут появиться в коврике из-за сильной влажности в ванной комнате. Чтобы избежать этого, коврик следует регулярно проветривать и высушивать. На кухне опасность поджидает на полках и других деталях холодильника. В связи с этим, мыть его необходимо не реже одного раза в два месяца.

Нередко причиной болезни является старая отстающая краска. Со временем вещества из нее испаряются и выделяются в воздух.

Предотвратить развитие аллергии на шерсть домашних животных можно с помощью частой влажной уборки. При этом питомцев следует держать подальше от мебели с тканевой обивкой, сообщает сайт «Дни 24».

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