Спецборт МЧС эвакуировал из Багдада в Москву более 30 российских детей
• 22:50 • 10 июля 2019
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Спецрейс приземлился в Жуковском
Фото: YouTube ГУ МЧС Амурская область
Спецборт Министерства по чрезвычайным ситуациям России осуществил эвакуацию 33 российских детей из Багдада в Москву.
Информация появилась на официальном сайте экстренного ведомства.
— Специальный борт Ил-76 МЧС России прибыл в подмосковный аэропорт Жуковский с 33 детьми российских граждан, которые оказались в зоне вооруженного конфликта. На борту самолета, оборудованного медицинскими модулями, их сопровождали спасатели, врачи-педиатры и психологи, — говорится в заявлении МЧС.
Так, доставленных детей из Ирака отправят в Национальный центр здоровья детей для последующего медицинского обследования.
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