Все условия для занятий

Кто хочет активно заниматься спортом, тот ищет методы, а кто не хочет, тот ищет причины.

У моего поколения практически не было никаких условий для занятий спортом. В 1964 году я начал заниматься лыжами в Челябинской области и лишь благодаря целеустремленности, воле к победе и таланту добрался до олимпийского пьедестала. А сейчас — пожалуйста, все условия для юных спортсменов в Москве. Плавание, дзюдо, гольф… Недавно борцы греко-римского стиля привезли шесть медалей с чемпионата мира, многие из этих чемпионов занимаются борьбой в Москве.

Сегодня в столице ребенку можно заниматься абсолютно разными видами спорта. В плавание надо отдавать ребенка, как только он ходить научился. Бассейнов бы в Москве еще побольше, катков и стадионов. Чем больше детей занимаются спортом, тем легче выявить таланты. Недавно нашел старую фотографию, где я в Уральских горах с двумя своими одноклассниками и у меня за плечами винтовка. На фото видно, что уже тогда ее привязал на две веревочки и она у меня висела за спиной не как охотничье ружье, а как у биатлониста. Мой путь спортивный был предначертан. Когда хоккеисту Саше Овечкину было 11 лет, я написал в его календаре: «Саша, быть тебе великим». Он им стал.

Сегодня в столице ребенку можно заниматься абсолютно разными видами спорта Фото: Союз биатлонистов России

Александр Пушкин только один такой родился, чтобы стать величайшим поэтом. Занимаются физкультурой и спортом тысячи людей, но на олимпийский пьедестал поднимаются единицы. Однако чем больше детей в Москве и в России будут заниматься спортом, тем больше шансов у нас выявить настоящие таланты. Впервые в столице я оказался в начале 1960-х годов. Я пел от восторга, впервые побывав на Ленинских горах, ныне Воробьевых.

Потом увидел Красную площадь. В валенках, в фуфайке, простой деревенский пацан, я попросил у милиционера пропустить меня без очереди в мавзолей и посторожить рюкзак, с которым мой отец пришел с фронта. Для меня это было незабываемое впечатление. А в родной деревне никто не поверил, что я был в Москве. Мне до слез было обидно, но через несколько дней пришел из столицы конверт с фотографией. Сфотографировался я в Москве на последние деньги. И я тут же стал королем в родном селе.

Мое самое яркое воспоминание о Москве — Олимпиада 1980 года. Она до сих пор стоит в глазах. Я был ее почетным гостем, а также фигуристы Саша Зайцев и Ира Роднина, борец Саша Медведь… Помню, когда Лев Лещенко запел «До свиданья, Москва, до свиданья», все трибуны плакали. Люди не хотели прощаться с московскими Олимпийскими играми. Хотя американцы бойкотировали наши Игры, их организация была на высоте. Я уверен, что любое мероприятие на территории Москвы будет проведено лучше всех в мире, что показал чемпионат мира по футболу в прошлом году. С каждым днем Москва становится краше, она была и остается нашей любимой столицей. Дай бог ей вечно процветать. Москва меняется на глазах. Я очень давно знаком с мэром столицы Сергеем Собяниным. Считаю его достойнейшим руководителем города.

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