Тимур Батрутдинов признался, почему до сих пор не женат
• 00:26 • 11 июля 2019
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Тимур Батрутдинов проанонсировал новый телепроект
Фото: Instagram Тимура Батрутдинова (https://www.instagram.com/timurbatrutdinov/)
Один из самых завидных женихов России юморист Тимур Батрутдинов рассказал, почему до сих пор не женился.
41-летний артист заявил, что не хочет сделать свою будущую супругу несчастной в браке и намекнул на свою излишнюю любвеобильность.
— Просто я слишком люблю женщин. Поэтому я делаю их счастливыми без всякого брака, — сказал Тимур Батрутдинов корреспонденту издания Сosmo.ru.
Он добавил, что не исключает Ольгу Бузову в качестве своей невесты. Артист проанонсировал новый телепроект, где певица будет искать ему спутницу жизни. Если ему не удастся найти будущую жену, то по правилам артист должен будет жениться на телезвезде.
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