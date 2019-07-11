Систему дистанционного электронного голосования протестируют в столице
Систему дистанционного электронного голосования, которая будет использоваться на выборах в Мосгордуму в сентябре, протестируют в столице в четверг, 11 июля.
Процедура состоится в Московском парламентском центре при выборах лучшего председателя студенческого совета столицы.
За выборами будут следить наблюдатели от Общественной палаты столицы, представители московского департамента информационных технологий и члены технической рабочей группы. После бета-тестирования студенты смогут указать на возможно возникшие ошибки и оставить свои замечания и предложения, сообщают РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что до 22 июля у всех желающих будет возможность протестировать, взломать систему электронного голосования. Если кому-то удастся это сделать, то он получит вознаграждение 1,5 миллиона рублей.
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