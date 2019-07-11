Ученые установили, какое количество выпитого алкоголя лишает силы воли
Нейробиологи из британского Университета Сассекса провели исследование, с помощью которого выяснили, какое количество выпитого алкоголя способно лишить человека силы воли.
Ученые установили, что на поведение человека может повлиять даже один бокал вина или бутылка пива. При увеличении дозы спиртного, уменьшается активность префронтальной коры мозга, увеличивая вероятность того, что человек ответит на провокацию агрессией.
Добровольцы, которые принимали участие в эксперименте, выпивали количество алкоголя, пропорциональное своему индексу массы тела. Они должны были достичь допустимой для вождения автомобиля концентрации (в некоторых странах закон позволяет садиться за руль при 0,05 промилле).
Анализ результатов показал, что даже небольшие дозы спиртного искажают реальность и лишают человека силы воли, сообщает портал Мedicalxpress.
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