Ученые назвали регионы, которые скоро окажутся непригодными для жизни
Эксперты рассказали, какие точки планеты в ближайшем будущем покинут люди, так как там будет невозможно жить из-за наступления глобального потепления.
Так, непригодными для жизни могут стать районы Индии из-за продолжительных периодов аномальной жары. Ученые отметили, что в этом году температура воздуха в стране достигала 50,6 градуса, а смертельно опасным для человека является нахождение на улице более шести часов на жаре в 35 градусов.
Также, по мнению экспертов, пределы человеческой выживаемости превысятся на северо-востоке и востоке страны и в некоторых регионах Бангладеш.
Ограничения для жизни могут возникнуть в долине реки Ганг, нескольких регионах Южной Азии, в частности, на севере Шри-Ланки и на востоке Пакистана, сообщает издание Tages-Anzeiger.
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