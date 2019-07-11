Алиса Салтыкова: Решила пересесть на метро

— Алиса, сильно столица изменилась?

— Честно говоря, мои воспоминания о Москве не так ярки, потому что я уехала еще школьницей, мало где бывала. Что с уверенностью могу сказать, российская столица очень приблизилась к европейским городам: здесь стало намного чище, появилось большое количество мест, где можно погулять. Особенно в центре. Чего стоит один парк «Зарядье». Я от него в восторге. Мне кажется, что, помимо самого облика, город очень изменился с точки зрения населения. Молодежь такая интересная, более свободная в самовыражении.

— Почему решили вернуться на родину?

— Я давно хотела вернуться, просто сейчас появилась такая возможность, обстоятельства сложились. Захотелось поработать на родине, увидеть семью. Бабушка старенькая, хочется проводить с ней больше времени, и вообще вернуться в родные края, чтобы вспомнить детство.

— Вы часто пользуетесь метро?

— Да. Я приехала в Москву меньше полугода назад и сначала, конечно, предпочитала передвигаться на автомобиле. Но пробки иногда отнимали столько времени, что решила пересесть на метро. Буквально недавно был случай — ехала со стороны Киевского шоссе в Москву и сильно опаздывала. В итоге оставила машину на перехватывающей парковке у станции «Саларьево» и помчалась на метро. Полчаса — и ты в центре города. Быстро, удобно и комфортно.

— Какая ваша любимая станция?

— «Воробьевы горы». У меня с ней связаны очень теплые воспоминания. Мы с родителями часто бывали в этом районе, когда я была ребенком, любили гулять по набережной. Я помню свои ощущения, когда выходила из вагона: была в предвкушении веселья и интересного выходного. Мне очень нравится, что Москва изменилась в лучшую сторону, и изменения коснулись, в том числе метро. Недавно я была на «Воробьевых горах», и там все по-другому.

Стало значительно светлее, появились стеклянные колонны, которых раньше не было. Они украсили станцию. Знаю, что здесь даже проходят выставки! Это удивительно.

— Алиса, вы сейчас вплотную занимаетесь творчеством. Чем порадуете слушателей в ближайшем будущем?

— Недавно я выпустила сингл. Сейчас мы готовим проекты с различными диджеями. Надеюсь, поклонники будут приятно удивлены. Мне очень важно получить от них обратную связь, поскольку практически всю свою музыку я пишу сама. И все они — это частичка меня.

СПРАВКА

Алиса Салтыкова родилась 7 декабря 1981 года в Москве. Из России уехала в возрасте 15 лет, сначала жила во Франции, потом в Швейцарии. После учебы перебралась в Великобританию, где стала профессионально заниматься музыкой, организацией концертов и театральных постановок. В России певица начала выступать под своим именем, не под псевдонимом.

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