Благоустройство парка на набережной в Капотне завершится в этом году
Спуск к воде и смотровые площадки обустроят в парке на набережной Москвы-реки в Капотне. Они будут сооружены на сваях, поэтому береговая линия останется нетронутой. А уже сейчас вдоль берега там создан прогулочный променад.
Всего на территории парка появятся 10 смотровых площадок и один спуск к воде, напоминающий амфитеатр, рассказали в столичном Департаменте капитального ремонта.
Смотровые площадки украсит архитектурно-художественная подсветка. Кроме того, в парке проложат тропинки и дорожки, высадят деревья и кустарники, обустроят детские площадки, а инфраструктуру набережной адаптируют для маломобильных граждан.
Основные работы планируется завершить уже в этом году, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
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