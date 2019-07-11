Корейские «Паразиты» уступили в прокате только «Человеку-пауку»
4 июля в российский прокат вышел фильм-победитель Каннского кинофестиваля — корейская картина «Паразиты» режиссера Пон Чжун Хо. В настоящее время лента занимает вторую позицию среди релизов, стартовавших в тот же день, уступая лидирующее место в рейтинге очередному фильму серии «Человек-паук».
Сборы «Паразитов» за первый уик-энд составляют 16,5 миллиона рублей, что значительно превышает тот же показатель других корейских фильмов, демонстрировавшихся в России за последние пять лет («Служанка», «Поезд в Пусан», «Пылающий»). Арт-хаус в российском прокате следует сразу же за супергероикой, и это лишь подтверждает мысль о том, что границы между авторским и массовым кино стираются.
— Сборы первого уик-энда «Паразитов» более чем втрое превышают сборы других корейских релизов, — отмечает директор по кинопрокату, совладелица компании «ПРОвзгляд» Яна Макарова. — А тот факт, что такой тонкий фестивальный, но одновременно и зрелищный фильм, как «Паразиты», оказался на втором месте после сугубо развлекательного фильма среди релизов, стартовавших в тот же день, говорит о безусловно растущем интересе аудитории к осознанному киносмотрению.
Фильм-победитель Каннского кинофестиваля смогут увидеть жители более 100 российских городов.
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