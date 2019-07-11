Кемеровчане проголосовали за название сквера, строящегося на месте «Зимней вишни»
Среди жителя города Кемерово было проведено голосование в интернете по поводу названия сквера, который будет построен на месте торгового центра «Зимняя вишня». Почти половина голосовавших захотели назвать его сквером Ангелов.
Отметим, что варианты былди самые разнообразные. В частности, сквер предложили назвать «Любовь», «Белые лебеди», «Почемучка», «Сквер Памяти» и не только. Участие в голосовании приняли более 17 тысяч человек. За «Сквер Ангелов» высказались свыше 47 процентов респондентов.
- Совсем не значит, что сквер будет назван именно так. Название на обсуждение горсовета вынесет топонимическая комиссия, возможно, они предложат какие-то еще варианты, - передает РИА Новости сообщение городской администрации.
Окончательное «имя» для сквера будет известно 20 августа, когда зону отдыха уже достроят.
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