Самолет разведки Британии выполнил миссию у Черноморского побережья РФ
Второй раз за два дня вдоль Черноморского побережья Российской Федерации с миссией пролетел самолет радиоразведки Военно-воздушных сил Великобритании.
Его бортовой номер — ZJ692. Радиоразведчик завершил вторую миссию у побережья 11 июля в 07:10 по московскому времени.
07:10 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) July 11, 2019
Разведывательный полёт закончил , отправился на аэродром базирования. pic.twitter.com/0ocWZpgsSn
После этого самолет вернулся на базу, передает Plane Radar. Двумя днями ранее разведчика из Британии зафиксировали недалеко от Новороссийска. Другие иностранные самолеты-беспилотники были замечены над Черным морем, у Калининградской области, а также неподалеку от российских баз в Сирии.
Как передают СМИ, в последнее время западная разведка появляется у границ РФ все чаще.
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