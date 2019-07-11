«Древесное врачевание»: кто такие арбористы и чем они занимаются
Лето в Москве — пора ураганов и поездок на дачу. Из-за перепадов температур и ветра страдают не только сухие, но и здоровые деревья. Многие из них ломаются и падают. Но если за грядками мы в состоянии ухаживать сами, то с крупными зелеными насаждениями могут справиться только профессионалы и спецтехника.
Наука ухода за деревьями называется арбористика (от латинского arbor — дерево). Специалисты следят за их здоровьем, срезают больные участки растения, обрабатывают ствол и места спила краской или раствором от жучков. Если вылечить «подопечных» невозможно — их срезают под корень и дробят пень.
«Древесное врачевание» началось с английского лесовода Джона Дэви: он первым стал убирать подгнившие стволы и засохшие ветки, чтобы обезопасить пешеходов.
Сейчас такая деятельность представлена двумя направлениями. Это специалисты, которые лечат деревья, и те, кто профессионально, хирургически удаляет сухие или мешающие насаждения.
Корреспондент «ВМ» провела день вместе с арбористами-хирургами и оказалась свидетелем того, чем занимаются люди этой редкой и непростой профессии.
Елку оставить
Место действия — дачный поселок в городе Королеве. Недалеко от проселочной дороги расположен красивый участок, окруженный соснами. Хозяйка купила его недавно и решила построить там дом. Почти половина территории засажена соснами и березами. Чтобы спилить лишние, женщина вызвала арбористов-высотников.
На автобусной остановке меня встретил глава команды Александр Могучев. Довез до места и пояснил, какие задачи стоят перед бригадой.
Итак, за один день пять человек должны спилить девять деревьев на семи сотках, затем очистить их от пней и вывезти спиленный мусор.
Одну елку владельцы по совету арбористов решили оставить, хотя она и стояла впритык к будущему дому.
— Пилим в крайнем случае, если совсем нет возможности сохранить зеленые насаждения, — сказал Александр.
Поводом для этого может стать дерево, растущее рядом с электрическими проводами: при сильном ветре оно способно задеть провода и вызвать пожар.
Не теряя времени даром, Анатолий, Олег, Ваня, Артем и Рома осмотрели площадку и выбрали место, куда будут сваливать удаленные ветки и стволы. Если она маленькая или много построек — теплицы, дом, гараж — арборист продумывает схему спуска бревен, заранее натягивает веревки. В нашем случае было довольно просторно.
Перед тем, как приступить к первому спилу, специалисты тщательно подготовились — облачились в экипировку, проверили спецтехнику.
Мотор как у мопеда
Опытных арбористов отличают не только ловкость, сноровка и смекалка, но и профессиональный инструментарий. Мощные бензопилы, в которых мотор, как у мопеда, в 11 лошадиных сил, распилят ствол почти любого диаметра. Дробилки для пней за несколько минут превращают отростки в древесную пыль, а измельчители для веток удаляют сухостой.
— Пробовали использовать электропилы. Они очень тихие, но менее мощные и более дорогие, — пояснил бригадир.
У команды Могучева полноценное альпинистское снаряжение дополнено всем необходимым для арбористики. Это стропы, кошки, крюки, лебедки, тросы, множество карабинов... Правильное оборудование дает возможность перемещаться между деревьями как Тарзан.
— Альпинистская веревка толщиной в один сантиметр может выдержать четыре тонны. А специальное устройство «зигзаг» помогает быстро перейти с подъема на спуск, выйти на маятник — перескочить на лету с дерева на дерево, плавно и без рук спуститься на землю, — рассказывает Александр Могучев.
Его бригада использует только импортные приспособления — гаффы, пилы, карабины. В условиях, когда безопасность на первом месте, это жизненная необходимость: оно служит дольше, надежнее, есть сервисное обслуживание.
Многие думают, что оборудование и профессионализм повысят стоимость услуги. Оказалось, совсем наоборот: ребята работают быстро, за короткий срок успевают сделать больше работы, чем доморощенные вальщики леса, и берут меньше. Для сравнения — у профессионалов спил одного дерева обходится, в зависимости от сложности, в среднем пять-10 тысяч рублей, а остальные возьмут за ту же работу около 20 тысяч.
Немаловажно, что специалисты заключают договор, где прописывают, что несут полную ответственность за все, что находится вокруг.
Как Анатолий дерево пилил
Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, течет вода и работает Анатолий.
Деревья под спил пометили красным крестом. Арборист Анатолий Карандашев нахлобучил на голову каску, облачился в альпинистское снаряжение — надел страховочный пояс с тросом, повесил сзади бензопилу-папу, которая предназначена для более толстых или плотных стволов. Надел на ноги гаффы, или по-другому, кошки-накладки с шипами на голень. В Сибири в таких лазят за шишками сборщики кедровых орехов.
Первой жертвой выбрали березу: с ней больше возни — плотная структура древесины и много веток. Вгоняя шипы в кору, точными движениями перебрасывая трос вдоль ствола, Анатолий быстро продвигался вверх. В среднем опытный арборист 15-метровую высоту — а это, на минуточку, пятиэтажный дом! — может преодолеть за несколько секунд, если нет веток. Нередко встречаются деревья и 35 метров высотой. По пути Анатолий доставал пилу и обрезал маленькие ветви. Толстые сучья обвязывал веревкой, удалял и спускал вниз, где их принимал напарник Иван.
Без помощника никак не обойтись — пока арборист поднимается, как матрос по мачте, к верхушке березы, коллега кромсает на части спиленные ветки. Затем по сигналу сверху он принимает спиленную крону - держит натяжение веревок и гасит рывок от падения части дерева, потому что падающее бревно может ударить ствол и стряхнуть с него человека.
Здесь нужно быть очень осторожным — любой порыв ветра и ошибка в расчетах могут привести к тому, что ствол упадет на помощника.
— На дачных участках дерево чаще измельчают по частям, начиная с верхушки. Гораздо реже подпиливают снизу и сразу валят на землю, — поясняет Александр Могучев.
Полутораметровые бревна одно за одним быстро спускались на землю, где их принимал Иван.
Когда высота дерева уменьшилась, Анатолий стал пилить ствол на маленькие чурбаки - пеньки, скидывая вниз.
Видна перспектива
Самая тяжелая, альпинистская часть работы закончена, верхолаз ушел отдыхать.
— Ну как там, наверху?
— Видна перспектива! — пошутил Анатолий.
Тем временем компаньоны оттянули веревкой оставшийся ствол и, подпилив, уронили в нужную сторону. Теперь только маленький пень напоминал о том, что здесь росла высокая береза.
Ребята показали еще один, редкий способ валки стволов. Забравшись на соседнее дерево, они тросами с карабинами привязали его верхушку к соседним. Затем подпилили ствол снизу и дерево повисло в воздухе. Распилив нижнюю часть ствола, отвязали и спустили верхушку. Этот вариант подходит, когда совсем мало места на участке или растение под наклоном и невозможно взобраться на верхушку.
До обеда лесные скалолазы успели спилить семь штук! Повезло, что было больше сосен. Они почти без веток, и древесина менее плотная, чем у березы. Иногда на одно дерево может уйти часа три.
А затем хлынул настоящий тропический ливень, и парни ушли обедать в подсобку. В воздухе разносился новогодний аромат свежеспиленной сосны.
Мина в стволе
Глядя со стороны на работу команды, кажется, что нет в ней ничего сложного. Но внешняя легкость - признак профессионализма. На самом деле это тяжелый и утомительный труд, хотя и на свежем воздухе. Специалистам нужно быть полностью сосредоточенными, находиться в состоянии «здесь и сейчас», иначе любое невнимание чревато травмой. Необходимо так рассчитать время и силы для подъема, способы спила веток, чтобы, не затягивая, победить и другие деревья.
Даже опытного альпиниста подстерегает множество опасностей. Например, после удаления верхушки у дерева смещается центр тяжести, и оно начинает сильно крениться в другую сторону. Нужно очень крепко держаться. Вторая трудность - может внезапно смениться погода, и налетевший ветер не даст спокойно довести дело до ума. А начавшийся дождь сделает дерево гладким и скользким.
Также нужно быть очень внимательным при работе с пилой. Одно неловкое движение — и она может перерезать страховочную веревку или трос для бревна.
Бывают сюрпризы и со стороны растения. С виду крепкое и здоровое, оно способно оказаться полностью гнилым внутри.
А однажды коллеги ребят нашли в дупле настоящую гранату! Хорошо, что она оказалась учебной.
Тщательный отбор персонала
Случайных людей в этой профессии не бывает. Как правило, это бывшие альпинисты и скалолазы. Но даже среди них мало тех, кто детское лазание по деревьям превратил в профессию. Арбористика считается самым опасным по сложности промышленным альпинизмом. Ведь не каждый готов висеть на одной ноге и пилить сук, на котором подвешен.
Один из таких — Александр Могучев. Он родился в маленьком городке Ростовской области, 12-летним мальчиком пошел в секцию по спортивному альпинизму, вырос до спортсмена, кандидата в мастера спорта по спортивному ориентированию, участвовал в соревнованиях. Получил высшее образование по коммерции. Затем уехал в Москву и выучился на маркетолога.
Все это время подрабатывал как альпинист — поднимался на здания, мыл окна, ремонтировал и красил фасады, утеплял дома с наружной стороны... А потом сколотил собственную бригаду.
— В эту сферу попал случайно. Заказали удалить несколько стволов, мы сделали, как могли, но я стал думать, как лучше. И познакомился с дедом Анатолием, ему 63 года. Он пилил у себя и соседей, да так складно, используя кошки, что меня заинтересовало. Я же альпинист! Поговорил с ним и доработал его технику своими навыками. Потом-то, конечно, когда стал изучать вопрос, понял, что в Европе и Америке это давно уже делают, — вспомнил Александр.
Могучев до последнего не думал, что будет заниматься арбористикой не в качестве подработки, а профессионально.
Но рискнул — закупил и взял в аренду инструмент и материалы. Сначала были небольшие объемы, параллельно учил своих альпинистов специфике работы... Знание коммерции и маркетинга помогли оформить общество с ограниченной ответственностью и раскрутить сайт. Пошли серьезные заказы.
Вот уже несколько лет это большая бригада из 12 человек, у всех альпинистские удостоверения. Они работают не только с деревьями. Например, уникальный альпинист-сварщик по отделке балконов и лоджий может трудиться снаружи балкона и не побеспокоит хозяев. Покраска водонапорных башен, высота которых может достигать ста метров (!), дымовых труб котельных - тоже их рук и ног дело.
А на арбористов в России не учат. Наши специалисты смотрят зарубежное видео, дорабатывают технику, осваивают новые приемы.
— Несмотря на то, что мы далеко не первыми на рынке начинали это дело, заказов нам хватает. В прошлом году был ураган, и работали, не поднимая головы, - говорит Александр.
Вопреки мнению, что это сезонная работа, его коллеги востребованы даже зимой.
— Некоторые дачники так берегут свои посадки и газоны, кустарники и цветы, что решаются удалить больные деревья, только когда пойдет снег. Так что выезжаем на заказы круглый год, — говорят арбористы.
Рублевка, кладбище, рыбалка
Специалистов по ювелирной валке деревьев вызывают в тех случаях, когда сотрудники ЖКХ не могут выполнить работу. Тесно стоящие дома, масса других построек вокруг, невозможность подъехать подъемнику...
— На одном участке большая сосна начала давать крен на стеклянную теплицу. Пришлось ее закладывать поролоном, и каждую ветку не просто спускать, а оттягивать в сторону от стекла. Эту сосну мы удаляли часов пять, — вспоминает Александр.
Бывает, заказчики ставят сложные задачи - например, срубить дерево, сохранив при этом целостность газона. Такой заказ был у ребят на Рублево-Успенском шоссе. Засохшую большую сосну нужно было удалить так, чтоб не осталось и следа. Ребята тогда застелили банерную ткань, на которую сыпались ветки, спилили ствол, раздробили пень, затем все убрали и пропылесосили газон. Взяв кусок нового газона, застелили место сруба так, что когда приехал заказчик, он с первого раза не смог найти место, где росло дерево.
— Поработали ландшафтными дизайнерами, — смеются альпинисты.
Но самые сложные случаи у арбористов — работают они на кладбищах. В Подмосковье погосты находятся в основном в лесных зонах, деревья быстро разрастаться и начинают разрушать памятники. Нужно очень осторожно, по частям, чтобы не повредить ограду и дорожку, распилить дерево, а потом благоустроить зону спила.
Бывают и неожиданно приятные моменты в работе древесных альпинистов. Однажды к Александру обратился дедушка с просьбой удалить больные деревья у него на участке в Тверской области.
— Заплатить много не смогу, — сказал он, — но зато свожу на рыбалку, за грибами в лес, накормлю, натоплю баньку ребятам.
Так древолазы съездили в командировку на рыбалку.
Арборист спешит на помощь
После обеда арбористы спилили оставшиеся деревья, а члены бригады поработали с бревнами, ветками, раздробили четыре пня. Чтобы все это убрать, вызвали специальную службу — небольшой грузовик с контейнером.
— Ценные породы оставляем людям на дрова, если просят. Остальное вывозим, так как на участке жечь запрещено, соседи могут вызвать пожарных, — поясняет Александр.
Уезжали лесные альпинисты вечером, сдав хозяйке чистый и посветлевший участок. На следующий день их ждал новый срочный заказ — на дачном участке в «Заветах Ильича» повалились сухие деревья, перекрыв въезд во двор. Ребята работе рады. Каждый заказ для них — это проверка на ловкость и смекалку.
А я, глядя на высотников, наконец поняла, чем отличается арборист от альпиниста. Первый никогда в «кошках» не полезет на живое дерево, которое не нужно удалять — чтобы не поранить.
Шутки арбористов
У арбористов есть свои специфические шутки и поговорки. Например, если они пилят у аптеки или больницы, то шутят, что «аптечка под боком».
Дровосек плюс альпинист — получился арборист.
КСТАТИ
Порубочный билет
Прежде чем арборист приступит к работе, владелец участка, который хочет удалить дерево, должен купить на него порубочный билет.
Получить разрешение на вырубку деревьев и кустарников в Москве — совсем не то же самое, что в области, так как каждый муниципалитет вправе устанавливать свои ограничения. В Москве этот процесс регламентирован Департаментом природопользования и охраны окружающей среды (ДПиООС), который и занимается выдачей разрешений на спил деревьев.
Чтобы получить разрешение на вырубку (Москва и область), необходимо собрать целый комплекс документов:
— Подтверждающих право собственности и право на проведение работ;
— Схему участка и топографическую съемку с указанием насаждений, подлежащих вырубке;
— Проектную документация, платежные документы и многое другое.
Также нужно произвести экспертную оценку территории, оформить ведомость и план, рассчитать ущерб при проведении вырубки, разработать план компенсации — озеленения территорий. Данный список можно продолжить. Средний срок оформления услуги по получению разрешения на вырубку — 30 календарных дней со дня поступления полного пакета документов.
Компании арбористов предоставляют услуги и в получении порубочных билетов.
Стоимость:
От 5 тысяч рублей за выезд мастера-арбориста и мелкие работы без удаления мусора с участка.
Например, удаление девяти несложных деревьев (сосны, березы) на свободном участке стоит в пределах 80 тысяч рублей. За эту цену арбористы будут работать 1-2 дня. Они не только спилят деревья, но и выкорчуют пни и вывезут мусор.
Мнение экспертов
Когда требуется вырубка деревьев?
Инженер-лесопатолог научно-производственной компании «Лесзащита» Владимир Антонов:
— Определить, что дерево сухое и его нужно удалять, можно по кроне. Она сухая. Листьев нет, хвоя желтая или бурая — осыпается или осыпалась. Кора на стволах отслаивается или полностью опала. Стволы заселены ксилофагами (насекомыми - потребителями древесины). В прикорневой части видно, что поражена корневая система.
Больное дерево можно узнать по осветлению и измельчанию листвы, раннему листопаду, усыханию хвои, странным точкам или налету на побегах — все это несвойственно здоровому дереву.
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