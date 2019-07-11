Жириновский о ситуации в Грузии: От страны может ничего не остаться
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что радикалы в Грузии могут привести страну к фатальному исходу. Их действия могут нанести стране сокрушительный удар.
По словам Жириновского, все действия грузинских радикалов сейчас направлены на то, чтобы "выдавить русских из Грузии", передает "Царьград". После этого они смогут сменить правительство. Новые власти Грузии будут активно сотрудничать с США и могут предоставить им в пользование военные аэродромы страны для будущих атак.
По мнению Жириновского, для Грузии такой сценарий может стать фатальным.
— У них маленькая территория, а лучший аэропорт прямо рядом с Тбилиси - в Вазиани. Случайно одна ракета может попасть не по Вазиани, а прямо по столице, — заявил Жириновский.
Читайте также: Валентина Матвиенко назвала виновника русофобских протестов в Грузии