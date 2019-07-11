Тимати и глава департамента спорта обсудили создание серфинг-центра в Москве
Серфинг-центр может появиться в Москве. Идею его создания обсудили руководитель Департамента спорта Москвы Алексей Кондаранцев и рэпер Тимати.
— Тимати не только крутой артист, но и очень продвинутый серфер. А серфинг, между прочим, олимпийский вид спорта, набирающий колоссальную популярность в последнее время, — рассказал 11 июля на своей странице в социальной сети «Фейсбук» глава департамента.
Алексей Кондаранцев также сообщил, что вместе с артистом он обсудил необходимость строительства серф-центра в Москве.
— Уверен, это будет мегакрутой совместный проект, — отметил руководитель Департамента спорта Москвы, добавив, что на встрече с Тимати они также сыграли партию в шахматы. — Победила дружба.
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