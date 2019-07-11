Научно-практический центр медицинской реабилитации построят в центре столицы
• 11:40 • 11 июля 2019
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Благодаря лаборатории и отделу по научной работе центр сможет совмещать медицинскую и научную функции
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»
В районе Хамовники на Зубовском бульваре к апрелю 2021 года построят научно-практический центр медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины, рассчитанный на 200 посещений в смену.
В разноэтажном здании общей площадью 5,7 тысячи квадратных метров разместят диагностическое и водолечебное отделения, кабинеты физиотерапии и зону реабилитации. Благодаря лаборатории и отделу по научной работе центр сможет совмещать медицинскую и научную функции.
— Все помещения приспособят для маломобильных граждан, — сказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко. — Территорию благоустроят и озеленят, организуют парковку для посетителей.
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