Капитальный ремонт предстоит 60-летнему жилому дому на юго-западе Москвы
Комплексный ремонт проведут в жилом доме 1959 года постройки в Академическом районе столицы, сообщает сайт комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).
По данным пресс-службы, капитальный ремонт здания, расположенного по адресу: улица Винокурова, дом 10, корпус 1, будет включать работы по промывке кирпичных поверхностей фасада, частичному обновлению штукатурного покрытия цоколя и его облицовке керамогранитом. Кроме того, специалисты проведут очистку вентиляционных шахт, а затем их обработают антисептическим составом.
— Ремонт предусматривает полный спектр работ, начиная от восстановления и укрепления фасада здания, заканчивая заменой флагодержателей и установкой решетки для чистки обуви при входе в подъезд, — приводятся в сообщении слова руководителя Мосгосэкспертизы Анны Яковлевой.
Уточняется, что проведут косметический ремонт в местах общего пользования: напольное покрытие заменять керамической плиткой, окрасят ограждения лестниц, перил и деревянные поручни. Стены и потолки также локально отремонтируют, а по периметру первого этажа будет устроен гипсокартонный короб для прокладки проводов. Рабочие также отреставрируют балконы: очистят металлические элементы и окрасят их антикоррозионными составами.
— В части замены коммуникаций будет обновлена система электроснабжения, в том числе этажные щиты и общедомовое освещение. Также модернизация коснется систем водоснабжения, водоотведения и отопления, — добавила руководитель Мосгосэкспертизы.
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