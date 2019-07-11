Столичного полицейского госпитализировали после драки в ТЦ
Четверо мужчин напали на полицейских в одном из торговых центров на Новокузнецкой улице в Москве. Нарушители задержаны.
— 10 июля в ходе пресечения нарушения общественного порядка двое сотрудников полиции получили травмы. В ответ на законные требования нарушители повели себя агрессивно и нанесли телесные повреждения сотрудникам. Трое безработных мужчин задержаны и доставлены в отдел полиции. Материалы для проверки по факту их деятельности направлены в Следственный Комитет России для принятия процессуального решения. Пострадавшие полицейские обратились в медучреждения за помощью, один из них госпитализирован, — сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе ведомства.
В СК РФ по городу Москва сообщили, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьей 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Видео опубликовано на YouTube ведомства.
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