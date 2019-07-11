Грандиозная выставка откроется к 125-летию со дня рождения Юрия Завадского

12 июля исполняется 125 лет со дня рождения одного из самых ярких деятелей русского советского театра Юрия Завадского. По этому случаю в стенах Театра имени Моссовета открывается грандиозная выставка.

Юрий Завадский возглавлял Театр имени Моссовета на протяжении 37 лет, сформировав его творческое лицо, собрав уникальную по разнообразию и масштабу актерских индивидуальностей труппу. Он сделал этот театр одним из самых известных и любимых зрителем в Москве.

На выставке представлены уникальные фотографии из архива театра, отражающие все этапы творчества Ю.А. Завадского, и в первую очередь — годы работы в Театре имени Моссовета. На экспозиции выставлены редкие фотопортреты самого мастера, фотографии спектаклей, репетиций, ярких жизненных моментов, запечатлевшие Завадского в кругу артистов театра. Он предстает на них рядом с Верой Марецкой, Николаем Мордвиновым, Фаиной Раневской, Любовью Орловой, Ростиславом Пляттом, Ией Саввиной, Леонидом Марковым, Георгием Жженовым, Геннадием Бортниковым, Георгием Тараторкиным, а также в обществе знаменитых соотечественников — космонавтов, писателей, драматургов и выдающихся деятелей мирового театра и кино Жан-Поля Сартра, Пола Скофилда, Жана Маре.

На фото (слева направо) французский актер Жан Маре, советский театральный режиссер Юрий Завадский, советская актриса Вера Марецкая Фото: архив Театра имени Моссовета

Любопытно, что Юрий Завадский происходит из старого дворянского рода. Учился он в Московском университете, а в 1915 году поступил в студию Евгения Вахтангова, которая с 1920 года стала именоваться 3-й студией МХАТ. Там артист работал до 1924 года, сыграл Антония в спектакле по пьесе Метерлинка «Чудо святого Антония», в котором выступил еще и как сценограф, Калафа в знаменитой «Принцессе Турандот» Гоцци. А уже в 1922 году вошел в члены художественного совета студии, избранного актерами после смерти Вахтангова.

От своего учителя Вахтангова Завадский воспринял изящество и строгую четкость внешнего рисунка роли, одухотворенность и внутреннюю наполненность исполнения, оказавшие влияние на все его дальнейшее творчество.

А как режиссер Завадский дебютировал в 1924 году спектаклем «Женитьба» Гоголя. Поработал Юрий Александрович и во МХТе, и в Центральном театре Красной Армии, которым руководил несколько лет, и в Театре им. М. Горького в Ростове-на-Дону. В последний, кстати, за своим учителем отправились многие его ученики — Марецкая, Мордвинов, Плятт...

А в Москву он вернулся накануне Великой Отечественной войны, был назначен главным режиссером Театра имени Моссовета. Этот пост Завадский занимал вплоть до своего ухода из жизни в 1977-м, на многие годы вперед определив художественную направленность театра.

Юрий Завадский возглавлял Театр имени Моссовета на протяжении 37 лет, сформировав его творческое лицо, собрав уникальную по разнообразию и масштабу актерских индивидуальностей труппу Фото: архив Театра имени Моссовета

Одной из заслуг Юрия Завадского является то, что воспитавший не одно поколение артистов, он создал свою актерскую школу, особенностями которой являются легкость перевоплощения и широкий диапазон художественной палитры. А еще он собрал под крышей Театра имени Моссовета уникальную по разнообразию актерских индивидуальностей и творческому потенциалу труппу. Благодаря Завадскому зрители увидели на моссоветовской сцене спектакли «Трактирщица», «Машенька», «Отелло», «Госпожа министерша», «Маскарад», «Виндзорские насмешницы».

«Петербургские сновидения» по роману Ф. Достоевского «Преступление и наказание» в 1969 стали практически «лебединой песней» мастера.

Умер он 5 апреля 1977 года. В последний путь на Ваганьковское кладбище его провожали близкие, друзья, коллеги, зрители.

Дух Завадского живет в театральных стенах и поныне, и поклонники Театра имени Моссовета это хорошо ощущают в каждой новой постановке театра.