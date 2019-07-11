Поляны Бутовского леса полностью заросли борщевиком

Большая часть Бутовского леса заросла борщевиком. Известно, что в парке «Крылатские холмы», Раменках, Восточном Бирюлеве и «Лосином острове» обстоит та же ситуация.

Борщевик может стать причиной сильных ожогов. Именно поэтому жители Москвы переживают за свое здоровье и боятся даже подходить к растению.

Отмечается, что тринадцать москвичей пострадали от контакта с борщевиком и находятся сейчас в больнице Склифосовского.

Известно, что обычно борщевик вырубают еще до начала опасного периода — цветения. Химическими веществами уничтожать растение нельзя.

Сейчас в Московской области проверяют новую технологию избавления от горе-растения. Благодаря ей специалисты выявляют опасные участки с борщевиком и обрабатывают их эффективными гербицидами. После процедуры ученые следят за тем, насколько эффективно действуют примененные средства.

Напоминаем, что с ноября прошлого года жители Подмосковья, которые не борются с опасным растением, наказываются крупным штрафом: от 150 тысяч до 1 миллиона рублей для юридических лиц и от 20 до 50 тысяч рублей для должностных лиц. Для граждан размер денежного наказания может составить 2–5 тысяч рублей. Об этом сообщает «Москва24».

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