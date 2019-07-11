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VIII Международный фестиваль садов и цветов Moscow Flower Show 2019

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Старт автомобильной экспедиции «Зов предков»

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78-я годовщина Московского народного ополчения

2 июля

Первый этап Чемпионата России по дрэг-рейсингу SMP RDRC

1 июля

Финальный этап конкурса «Лучший пожарный Москвы — 2019»

27 июня

Выпускной-2019 в парке Горького

22 июня

Акция «Лента памяти» в парке «Музеон»

22 июня

Якутский праздник Ысыах в Коломенском

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Открытый чемпионат по уличным видам спорта прошел в парке «Садовники»

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Круглый стол: «Тостовый хлеб и бутерброды на столах москв...

11 июля 13:58
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