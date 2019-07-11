Украинцы пожаловались на политическую ситуацию в стране
Почти 40 процентов жителей Украины признались, что их страна сбилась с правильного политического курса. Это стало известно благодаря социологическому опросу группы «Рейтинг».
— Дела на Украине идут в неправильном направлении, считают 39 процентов респондентов, 35 процентов полагают, что в правильном направлении, 26 процентов не определились по этому вопросу, — рассказали организаторы эксперимента.
Исследователи акцентировали внимание на том, что положительнее всего ситуация развития страны оценивается украинцами на западе, а хуже всего — на востоке.
Отмечается, что опрос длился с 6 по 10 июля. С каждым участником эксперимента специалисты общались лично.
Всего в исследовании приняли участие 2 тысячи респондентов от 18 лет и старше.
Незадолго до этого опроса Центр социальных и маркетинговых исследований «Социс» провел эксперимент, по результатам которого выяснилось, что 67,7 процента украинцев считают ситуацию в стране напряженной.
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