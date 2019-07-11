Представитель парламента Великобритании считает, что Сергей и Юлия Скрипали покинули Великобританию
Сергей и Юлия Скрипали, скорее всего, вывезены из Великобритании в другую страну, теперь их след потерян. Такое заявление сделал член Палаты лордов парламента Великобритании барон Ричард Балф.
Он отметил, что Скрипалей давно не видели на территории Британии. По мнению Балфа, они могли уехать в Штаты или Австралию и затеряться среди местного населения.
Представитель парламента Великобритании также сообщил, что в британской прессе уже почти все забыли о деле Скрипалей.
— К нему все потеряли интерес, никто об этом больше не пишет, — отметил он в интервью ФАН.
Напомним, что в марте прошлого года Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом. Вину за произошедшее Лондон возложил на российские спецслужбы.
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