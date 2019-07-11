Музыка в Метро: сила лирики
• 15:32 • 11 июля 2019
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Николай Рябуха исполняет хиты советской эстрады
Фото: соцсети
С 10 до 12 часов на станции «Курская» встречайте золотые хиты советской эстрады в исполнении Николая Рябухи.
Исполнитель — лауреат международных вокальных конкурсов, участник популярных музыкальных проектов. Николай исполняет ретрохиты и песни собственного сочинения.
— В метро — самый искренний и благодарный зритель, — рассказал он «Вечерке» в одном из интервью. — Пассажиры ведь все куда-то едут, спешат.
И если они задерживаются, чтобы послушать меня, значит, мое пение проникло в душу.
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