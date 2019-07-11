Петербурженки завоевали бронзовые награды на первенстве России по футболу
• 15:45 • 11 июля 2019
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В соревнованиях принимали участие девушки 2005 года рождения
Фото: gov.spb.ru
Девушки из петербургской сборной стали бронзовыми призерами первенства России по футболу. Соревнования прошли в Башкортостане.
В соревнованиях принимали участие девушки 2005 года рождения.
Спортсменки из Петербурга в матче за третье место одержали победу над командой из Свердловской области со счетом 2:0.
Представительница Петербурга София Гогунова стала лучшим вратарем турнира, сообщает издание "Невские новости".
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