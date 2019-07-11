Вадим Галыгин рассказал о своем отношении к общественному транспорту

Российские звезды довольно противоречиво относятся к общественному транспорту и, в частности, к метро. Большинство из них предпочитают передвигаться на личных автомобилях. Но есть и те, кто не чурается спускаться в подземку, даже несмотря на то, что в вагоне метро пассажиры обязательно окружат любимого артиста пристальным вниманием и будут просить селфи или автограф. Корреспондент «Вечерней Москвы» попросил бывшего резидента Comedy Club, актера и телеведущего Вадима Галыгина рассказать, часто ли он ездит в метро и узнают ли его в подземке.

— Сейчас я в метро спускаюсь редко. Но когда что-то срочное и пробки на дорогах — то, конечно, езжу. В последний раз — во время чемпионата мира по футболу. Было очень весело и классно. Толпы болельщиков, люди радуются, все оживлены, — рассказал Галыгин.

Как он утверждает, в общественном транспорте его узнают часто и просят с ним сфотографироваться. Актер ни разу еще никому не отказал.

— Когда у людей появилась возможность не носить с собой фотоаппарат, а пользоваться для съемки телефоном, жизнь кардинально поменялась. Теперь снимать может каждый. Я сам наблюдал, как взрослые мужики стараются преодолеть внутренний барьер и, поддавшись общему настроению сделать селфи, говорят: «А, ладно! Давай теперь я!» Интересно, что в этот момент у многих дрожат руки. Люди все-таки волнуются, стесняются.

Он признает, что, конечно, понимает, что именно люди сделали его известным. Поэтому, если кому-то хочется с ним поговорить или сфотографироваться, он обязательно уделит ему время.

— Иногда начинает корить жена: «Мы опаздываем, — говорит она. — Пойдем, сколько можно?» Но ведь люди просят — надо ответить, — рассказывает актер.

Он называет это «сакральным психологическим кругом»: если когда-то тебе помогли, надо хорошее возвращать.

— Я приехал в Москву в конце девяностых, — вспоминает Вадим. — И уже тогда перемещался по городу за рулем авто. Вот и теперь тоже езжу. Но когда вижу, что на дороге коллапс, а надо успеть к назначенному времени, то выпрыгиваю из машины и спускаюсь в подземку. Для меня это не проблема. Так быстрее. Когда-то я жил на Звездном бульваре, ездил лет семь от проспекта Мира до Юго-Западной, где у меня был офис. Так я чередовал: то за рулем, то на метро — как получится.

И все же, как автомобилист, Вадим Галыгин наземный общественный транспорт недолюбливает и считает, что часть троллейбусов следует убрать, потому что они мешают движению в большом городе.

— Ну какая польза от того, что в троллейбусе с прошлого года катается бабушка, которую никак не могут отыскать родственники. То ли шутит, то ли всерьез, — поясняет Галыгин. — Перекрываются две полосы движения, образуются пробки... Такой общественный транспорт и морально, и экономически устарел. Так что проблемы надо видеть и решать!

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