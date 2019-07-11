Слова премьера Финляндии о диалоге с Россией поддержали в Госдуме
Финляндия относится к тем странам, которые заинтересованы в нормальных отношениях с Россией, в том числе в торгово-экономической сфере. Об этом заявил заместитель председателя Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя слова премьер-министра Финляндии Антти Ринне о желании развивать диалог с РФ и вести сотрудничество в сфере экологии.
— Финляндия — наш сосед и всегда боролась с нарушением экологических норм, — подчеркнул Алексей Чепа.
Депутат отметил, что сотрудничество между двумя странами было развито исторически. При этом он добавил, что Европа не получает от антироссийских санкций желаемого результата и данный факт осознают в политических кругах Финляндии, передает RT.
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