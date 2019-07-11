Почти 30 километров дорог в Москве оборудуют шумозащитными экранами
Вдоль почти 30 километров автомобильных дорог будет проведена замена панелей шумозащитных экранов. Об этом сообщили в Департаменте Москвы по конкурентной политике. Данное решение позволит повысить комфорт и безопасность горожан, которые проживают рядом с автотрассами.
Для этого в электронном формате проведут аукцион. Заказчиком работ выступит государственное бюджетное учреждение Москвы «Автомобильные дороги».
— Шумозащитные экраны будут размещаться вдоль дорог с насыщенным автомобильным движением. С их помощью удастся снизить уровень дорожного шума до 20 процентов, что существенно в условиях крупного мегаполиса, — сообщил первый заместитель руководителя ГБУ «Автомобильные дороги» Раис Чигликов.
Стартовая цена контракта составляет 993 миллиона рублей. Работы победителю аукциона предстоит выполнить до конца этого года. По словам Раиса Чигликова, в городе действует программа приведения в нормативное состояние шумозащитных экранов вдоль дорог, которая рассчитана на три года.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Геннадий Дегтев, руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике:
— Предстоящей закупкой запланирована замена 144 тысяч квадратных метров шумозащитных панелей вдоль автомобильных дорог. Охрана населения от избыточных звуков магистралей просто необходима в условиях развития транспортной системы столицы, когда постоянно строятся и реконструируются существующие дороги, увеличиваются транспортные потоки, в том числе вблизи жилой застройки.
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