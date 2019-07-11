Дачная пастораль
Кусты, деревья, цветы, незатейливая зелень — это да. Огурцы, помидоры, а тем более картошка — это все в прошлом. Немного клубники, кусты, зелень к салату. Интереснее разбивать дорожки, строить беседки, заливать бассейны и принимать гостей.
Мы обсуждаем с соседями характеристики триммеров и бензопил, деловые качества местных работяг, близлежащие пляжи. Из яблок теперь варят чатни, выжимают сок и делают мармелад. У кого-то есть рецепт шикарного вина из черноплодки, а огурцы дешевле купить на рынке и засолить каким-нибудь экзотическим способом.
По вечерам над СНТ плывет запах шашлыков, издалека звучат музыка и негромкие разговоры. Если засидишься за полночь, то застольные песни поются вполголоса, по-партизански.
С соседнего участка раздаются аплодисменты — пора спать. Недавно здесь поставили вышку, есть интернет. Но это не самая важная новость. Куда важнее — пойдут ли грибы и что с ними делать...
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