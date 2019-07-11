Транспортный аналитик оценил значимость трассы «Меридиан»
Транспортный аналитик Дмитрий Адамидов отметил, что Китай пытается менять направление транспортных потоков. Автомагистраль «Меридиан» станет частичной альтернативой морским путям, передает rueconomics.ru.
Немецкие эксперты проанализировали перспективы использования автомагистрали под названием «Меридиан». Трасса пройдет от Казахстана до Белоруссии через территорию России. Аналитики считают, что новая магистраль станет «сущим кошмаром» для США, так как дорога соединит Европу и Китай. Таким образом будет создан кратчайший сухопутный маршрут для перевозки товаров, сообщает Newinform.
Эксперт Дмитрий Адамидов отметил, что основная часть товаров все равно будет доставляться по морским путям.
— Транзит по «Меридиану» заберет здесь какую-то часть грузов, какие-то скоропортящиеся товары возить можно. Еще одна проблема связана с пропускной способностью портов, поэтому грузы из Западного Китая удобнее везти сухопутными маршрутами, — пояснил эксперт в комментарии ФБА «Экономика сегодня».
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