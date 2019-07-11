Жителей столицы призвали не трогать молодых соколов-пустельг
Молодые соколы-пустельги в настоящий момент учатся летать. В связи с чем жителей Москвы предупредили, что птицы могут находиться на балконах жителей города.
— Начался сезон слетков соколов-пустельг. Нужно предупредить людей, что когда они видят слетка, то его не надо трогать. Даже если у него где-то пушок просматривается, то все равно его трогать не надо, — заявил руководитель проекта «Орнитарий» в парке «Сокольники» Вадим Мишин.
По его словам, данные птицы могут сесть на балконе.
— Люди начинают нервничать, когда у них на подоконнике сидит соколенок, и пытаются ему помочь, — цитирует агентство городских новостей «Москва» Мишина.
Он добавил, что птицы стали меньше бояться горожан, садясь на их подоконники, балконы.
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