Мэр Харькова рассказал о восстановлении в городе бюста Жукова
• 17:18 • 11 июля 2019
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По его словам, это решение было принято с честью и долгом чтить память дедов и братьев
Фото: Официальный сайт Харьковского городского совета, городского головы, исполнительного комитета
Мэр Харькова Геннадий Кернес прокомментировал восстановление памятника советскому маршалу Георгию Жукову, который в июне был снесен националистами. Об этом он рассказал в беседе с телеканалом «Звезда».
— Мы восстановили историю, историческую ценность той победы, которая была во время Второй мировой войны, — заявил Геннадий Кернес.
По его словам, это решение было принято с честью и долгом чтить память дедов и братьев.
Памятник Георгию Жукову был возвращен на прежнее место в четверг, 11 июля. Он расположен рядом со зданием харьковского Дворца спорта. Ранее националисты снесли монумент, установив на его месте флаг Украины.
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